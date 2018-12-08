محمد الرميثي يكرم فرق اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية

المصدر: أبوظبي- البيان

كرم محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، ورئيس اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية بأبوظبي، عددا من فرق اللجنة الفرعية للتركيبة السكانية، التي عملت على إعداد الاستراتيجيات التخصصية، والدراسات الفنية لدعم ملف التركيبة السكانية لإمارة أبوظبي.

وأثنى اللواء الرميثي على جهود الفرق التي تضم في عضويتها عددا من المؤسسات المحلية والاتحادية، موزعة على ثلاثة فرق وهي الفريق الاستراتيجي، والفريق الفني، وفريق دراسة أعداد العمالة في المزارع والعزب في إمارة أبوظبي، مؤكداً أهمية الدارسات الفنية والاستراتيجيات التخصصية في استشراف المستقبل وفقا لمنهجية رؤية الحكومة في تحقيق مجتمع متلاحم يعتز بهويته.