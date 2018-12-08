شرطة دبي تبحث استراتيجية الاتصال الحكومي مع «أمانة المجلس التنفيذي»

المصدر: دبي- البيان

استقبل العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في القيادة العامة لشرطة دبي أحمد المهري، مساعد الأمين العام لشؤون المجلس التنفيذي، وأيمن محمود، مدير إدارة الاتصال الحكومي في قطاع شؤون المجلس التنفيذي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي.

تعاون

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي والشبكة العامة للاتصال الحكومي، وقال العقيد المنصوري إن إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي بصدد التحديث على استراتيجيتها التنفيذية في الاتصال الإعلامي، مؤكدا أن التواصل مع كافة الشركاء الحكوميين يعد مدخلاً مهماً في صياغة خارطة العمل المستقبلي في هذا القطاع الحيوي المعني بإيصال رسائل شرطة دبي إلى المجتمع، بما يحقق رؤيتها القائمة على ثلاثة توجهات استراتيجية هي إسعاد المجتمع، ودبي مدينة آمنة والابتكار في مواردها المؤسسية.

وأضاف نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع أن مشروع الشبكة العامة للاتصال الحكومي الخاص بإطلاق منصة تفاعلية بين أعضاء الشبكة المؤلفة من مديري إدارات الاتصال والتسويق في المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية بإمارة دبي من شأنه أن يرفع درجة التناسق والتناغم لرسائل حكومة دبي، مشيدا بالدور الذي تقوم به إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بحكومة دبي في التنسيق والتواصل بين أعضاء الشبكة وإعداد الأدلة والمواثيق التي تحدد الإطار العام للاتصال الحكومي في المؤسسات الحكومية بدبي.

خطة

واستمع العقيد المنصوري إلى شرح مفصل حول خطة عمل الشبكة العامة للاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي خلال الفترة المقبلة، وما تضمنه من تدشين منصة تفاعلية بين أعضاء الشبكة من مديري وحدات الاتصال والتسويق في المؤسسات الحكومية بإمارة دبي، وإطلاق النسخة المحدثة من الدليل العام للاتصال الحكومي، الذي يتضمن الرسائل الحكومية الداعمة لخطة دبي ما بعد 2021 ورؤيتها المستقبلية بحسب القطاعات الحكومية، بالإضافة الى الدليل الإرشادي للهوية المؤسساتية الخاص باستخدامات شعار حكومة دبي.