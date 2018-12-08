«إسعاد المجتمع» تودع موظفي شرطة دبي المغادرين لأداء العمرة

المصدر: دبي- البيان

ودّعت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع موظفي شرطة دبي المغادرين إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة، بحضور العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، والعقيد الدكتور أحمد آل علي، رئيس قسم الشؤون الدينية والمكتبات.

وأكد العقيد علي خلفان المنصوري أن هذه الحملة تنظمها شرطة دبي، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وتهدف إلى توفير رحلة عمرة إلى بيت الله الحرام لموظفين لم يسبق لهم أداءها.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شرطة دبي الرامية لتحقيق السعادة لموظفيها من خلال المبادرات المتنوعة وخاصة الدينية، وإتاحة الفرصة لغير القادرين على أداء العمرة على نفقتهم الخاصة.