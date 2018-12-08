وفد أمني كوري يطلع على الجهود التطويرية في «مهام شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي-البيان

اطلع وفد أمني من الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية على الجهود التطويرية بقطاع المهام الخاصة في شرطة أبوظبي، وتجربته المتميزة بمجالات التدريب العملي، والرماية، واستخدامه المعدات والآليات الحديثة.

ورحب العميد راشد سعيد الشامسي، مدير مديرية ق 7، بقطاع المهام الخاصة، بزيارة الوفد برئاسة العقيد باي بايونغ وو نائب رئيس قوة سوات في الشرطة الوطنية الكورية والتي تأتي ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي، في تعزيز العلاقات مع مختلف الأجهزة الأمنية العالمية.

وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والإطلاع على مختلف التجارب في مجال التدريب الأمني، وشاهد الوفد خلال الزيارة فيلماً تسجيلياً عن قطاع المهام الخاصة، كما نفذ تمريناً أمنياً عملياً مشتركاً مع المهام الخاصة.

ومن جانب آخر اصطحب عدد من ضباط قطاع المهام الخاصة الوفد الكوري، في زيارة إلى جامع الشيخ زايد الكبير الذي يعكس قيم السلام والتسامح وتعايش الأديان على اختلافها.

كما قام الوفد بجولة في متحف اللوفر أبوظبي، الذي يشكل معلماً ثقافياً وحضارياً مميزاً بتصميمه ومحتوياته المختلفة التي تتيح للزوار إمكانية الاطلاع على حضارات وثقافات العالم.

وعبر الوفد عن انبهاره بالقفزات النوعية والمتسارعة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات وباتت منارة اقتصادية واجتماعية وأمنية، وأعرب عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة العربية الأصيلة.