تحذير مهم من سفارة الإمارات في باريس

المصدر: البيان الالكتروني

حذرت سفارة الإمارات في باريس، مواطني الدولة الزائرين والمقيمين ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر يوم غد السبت وذلك لوجود مظاهرات.

ونصحت السفارة المواطنين بعدم الخروج نهائياً من مقر الإقامة، وتجنب الذهاب لجادة الشانزليزيه وميدان التراكاديرو، وساحة الفاندوم، ومنطقة الاتوال، والحدائق والساحات المجاورة لقصر الإليزيه والأماكن الأخرى التي يوجد بها تجمعات، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق العديد من الشوارع في مدينة باريس والطرق الرئيسية المؤدية للعاصمة والمدن الرئيسية الأخرى.

وأضافت "أنه في حالات الطوارئ يرجى التواصل مع السفارة على رقم الهاتف الخاص 0033144340200".