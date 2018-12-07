الحكام يحضرون أفراح المعلا

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ حميد بن أحمد المعلا عصر أمس بمناسبة زفاف نجله الشيخ أحمد بن حميد المعلا إلى كريمة الشيخ خالد بن أحمد المعلا وذلك في قاعة النورس في نادي الغولف والرماية بالشارقة.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وجمع غفير من المدعوين.