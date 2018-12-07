ضاحي خلفان يكرم مصوراً عمل 40 عاماً في شرطة دبي

المصدر: دبي-البيان

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بالوكيل أول مشتاق أحمد محمد أمير، الذي عمل مصوراً فوتوغرافياً في شرطة دبي منذ عام 1977م، ووثق بالصورة معظم أنشطتها وفعالياتها لأربعة عقود من الزمن، ما كان له الأثر الكبير في إبراز جهود شرطة دبي من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وبناء سجل أرشيفي ثري جداً بالصور الفوتوغرافية، التي توثق المراحل المهمة في تطور قوة شرطة دبي.

ووصف معاليه المصور مشتاق أحمد خلال تسليمه شهادة تقدير، بأنه المصور الفوتوغرافي المبدع، الذي بذل جهوداً مخلصة، وصاحب الأخلاق الحميدة، والكفاءة في العمل. جاء ذلك خلال تكريمه له، بمناسبة انتهاء فترة عمله بشرطة دبي، وتمنى له معاليه كل التوفيق والنجاح في حياته.