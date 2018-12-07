حميد النعيمي: «بلدية عجمان» منارة للإعمار وإسعاد الناس

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: «إن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أصبحت اليوم منارة للإعلاء والتشييد والاهتمام بصحة وسلامة الإنسان وإسعاده، واستطاعت منذ تأسسيها في عام 1968 بقرار من المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن تكون صرحاً يقدم خدمات متكاملة لجمهور الإمارة.

جاء ذلك خلال تسلم سموه في مكتبه بالديوان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي نسخة من كتاب «مسيرة النجاح» من عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، وإبراهيم صمرة الشحي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالدائرة رئيس فريق العمل الذي قام بإعداد وجمع كل المعلومات بمناسبة اليوبيل الذهبي لدائرة البلدية.

تأريخ

وأعرب سموه عن سعادته بكتاب «مسيرة النجاح» الذي يؤرخ عمل الدائرة وإنجازاتها على مدار 50 عاماً من تأسسيها والذي يوضح الخطوط العريضة والفصول الهامة من عمل الدائرة الساعية لدفع عجلة التنمية والازدهار بالإمارة، وإحداث النهضة المتكاملة والشاملة في كل نواحي الحياة واضعة مصلحة المواطن وراحته في مقدمة عملها.

كفاءة

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان على صفحات الكتاب الذي يقدم صورة مشرقة للعمل البلدي البناء، فالدائرة مؤسسة حكومية تمتاز بالكفاءة والجدارة لإتمام مهامها المنوطة بها، من خلال التشييد والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

تميز

ومن جانبه قدم عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة شرحاً تفصيلياً لصاحب السمو حاكم عجمان، ولسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عن محتويات الكتاب، مؤكداً أن كتاب «مسيرة النجاح» هو إنجاز مشرف أتمته الكوادر المؤهلة في الدائرة، والتي أخذت على عاتقها مسؤولية إبراز إنجازات الدائرة . وقال: «إن كتاب «مسيرة النجاح» يتضمن بين ثناياه إنجازات الدائرة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وصولاً للألفية، ويستعرض مشاريع التطوير المستدام مروراً بمشاريع الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن صفحات الكتاب تستعرض منهجية الدائرة المتبعة في الإسعاد وتوطيد الشراكة، كما يسلط الكتاب الضوء على مؤتمرات الدائرة وإنجازاتها الفريدة».