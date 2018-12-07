جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة للمؤلف الشاب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب أمس القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب في دورتها الثالثة عشرة (2018- 2019) التي اشتملت على 12 عملاً متنوعاً بين الرواية والشعر والدراسات، وقد اختيرت من بين 365 عملاً تقدم إلى الجائزة.

تتضمن الأعمال الأدبية في القائمة العناوين: رواية «أعياد الشتاء» للكاتبة السورية نغم حيدر، الصادر عن هاشيت أنطوان/‏‏ نوفل 2018، وديوان «موت يشتهي الورد» للشاعر السعودي حسن صميلي من منشورات النادي الأدبي بالرياض - المركز الثقافي العربي 2018، وديوان «لا ريح للناي» للشاعرة الإماراتية بشرى عبدالله، الصادر عن دار كتاب للنشر والتوزيع 2016، والمجموعة الشعرية «الحديقة داخل البيت» للشاعر الأردني عبدالله أبو بكر، من منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب 2018، ورواية «حمام الدار أحجية ابن أزرق» للكاتب الكويتي سعود السنعوسي، من منشورات الدار العربية للعلوم ناشرون - منشورات ضفاف 2017، ورواية «شهريار يحكي ويقص» للكاتب المغربي توفيق باميدا، من منشورات دار الأمان للطباعة والنشر - دار التنوير للطباعة والنشر 2018.

أما الدراسات والأطروحات المدرجة على القائمة الطويلة للمؤلف الشاب فتتضمن العناوين: «إحياء علوم الإسكندرية: من اليونانية إلى العربية» للباحثة المصرية د. رضوى زكي، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2017، و«في التداوليات الاستدلالية قراءة تأصيلية في المفاهيم والسّيرورات التأويليّة» للباحث المصري د. ثروت مرسي، من منشورات دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 2018، و«المعرفة والسلطة: في الاقتراب من عوالم ميشيل فوكو» للكاتب المغربي عمر التاور، من منشورات مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية 2018، و«روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة التّرابط والتّكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية» للباحث الجزائري د. عبد الرزاق بلعقروز، من إصدارات إبداع المؤسّسة العربية للفكر والإبداع 2017، و«وما يبقى يؤسسه الفن، مقاربات في الباليه والأوبرا والتشكيل» للكاتب الجزائري بهاء بن نوار، و«أفريقيا.. أناس ليسوا مثلنا» للكاتب اللبناني محمد طرزي.