حميد النعيمي وحمد الشرقي والشيوخ يعزّون في وفاة محمد الحبتور

المصدر: Ⅶ دبي - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيوخ واجب العزاء إلى رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور وسلطان بن أحمد الحبتور، في وفاة المغفور له أخيهما محمد بن أحمد الحبتور.

مواساة

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مجلس خلف الحبتور بجميرا في دبي، عن خالص تعازيه لأسرة المرحوم وآل الحبتور، داعياً أن يتغمده اللّه بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، داعين المولى عز وجل أن يتغمده اللّه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

واجب

وقدّم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن أحمد الحبتور، معرباً - خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منزل خلف أحمد الحبتور - عن خالص تعازيه لأسرة وذوي الفقيد وآل الحبتور.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.

وقدّم واجب العزاء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وطارق بن غليطة، مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي، المدير العام للتشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.