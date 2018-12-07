المعايير الموحدة للمستشفيات خارطة للمنظومة الصحية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بمناسبة اعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات: «يشكل اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات، خارطة طريق لمنظومتنا الصحية لتزاحم أعرق الدول بكفاءة المعايير ومؤشرات الجودة، ونقطة عبور إلى المستقبل لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 وفي إطار ترسيخ المكانة المرموقة للإمارات على خارطة التنافسية العالمية، إذ تتبوأ مراكز الصدارة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية، من ناحية استشراف مستقبل الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، وترسيخاً لاستحقاقها المركز الأول في عدد المنشآت الصحية المعتمدة عالمياً، بفضل حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل الإمكانات والموارد لنظام صحي يستند لأعلى المعايير العالمية».

وتأتي المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات التي جاءت في 70 فصلاً و14 ملحقاً لتضيف فصلاً جديداً من فصول الريادة بهدف الاستحواذ على أرقى معايير الجودة الصحية في العالم والاستناد إلى أفضل الممارسات من حيث جودة الخدمات وسلامة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية وتصميم المستشفيات، ونظم المعلومات الصحية ونتائج الرعاية الإكلينيكية.