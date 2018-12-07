حمدان بن محمد يدشّن أكبر مكتبة سمعية باللغة العربية في العالم

المصدر: دبي - البيان

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، «مكتبة دبي السمعية»، أكبر مكتبة سمعية باللغة العربية في العالم، تستهدف 7 ملايين عربي يواجهون تحدياً بصرياً، بمبادرة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع الموقع الإلكتروني العالمي Bookshare.org، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر»: «أطلقنا أكبر مكتبة سمعية باللغة العربية في العالم تستهدف 7 ملايين عربي، بمبادرة من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالتعاون مع Bookshare.org، لتعزيز ثقافة القراءة لدى أصحاب الهمم ذوي التحديات البصرية، وتمكينهم من الوصول إلى معارف متنوعة».

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