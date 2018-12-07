سفارات الدولة وبعثاتها في الخارج تحتفل باليوم الوطني

المصدر: عواصم - وام

احتفلت سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج باليوم الوطني الــ 47 للدولة بحضور كبار المسؤولين الذين قدموا التهاني لقيادة وشعب الإمارات، وأشادوا بالإنجازات التي تحققت بفضل حرص قيادتها الحكيمة.وأقامت سفارة الدولة في كندا احتفالاً بالمتحف الكندي للتاريخ بالعاصمة أوتاوا، وحضر الحفل أحمد حسين وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، وفرانسوا فيليب شامبين وزير البنية التحية، وعدد من المسؤولين ومن أعضاء مجلسي الشيوخ والعموم الكنديين والمسؤولين بوزارة الخارجية الكندية وكبار الشخصيات والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين لدى كندا.

وأقامت سفارة الدولة في نيوزيلندا حفل استقبال حضره جيف لانجلي مساعد وزير الخارجية والتجارة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأستراليا وأعضاء من البرلمان النيوزيلندي وكبار المسؤولين في الحكومة وسفراء الدول المعتمدين لدى نيوزيلندا والعديد من رجال الأعمال والشخصيات الهامة في المجتمع.

وأقامت سفارة الدولة بتونس حفل استقبال حضره الحبيب الصيد الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وهشام الفوراتي وزير الداخلية نيابة عن رئاسة الحكومة التونسية وكبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى تونس.

وألقى السفير راشد محمد المنصوري كلمة أكد فيها: «أن العلاقات التونسية - الإماراتية متأصلة، وقد وضع لبناتها الأولى المغفور لهما بإذن الله الزعيمان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والحبيب بورقيبة».