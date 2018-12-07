وزير الخارجية يبحث ورئيس البرلمان الأفريقي علاقات التعاون

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، روجر نوكود دانغ رئيس البرلمان الأفريقي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات كافة، خاصة في المجالات البرلمانية، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة رئيس البرلمان الأفريقي، مؤكداً الدور المهم للبرلمان الأفريقي في تطوير العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دول القارة الأفريقية.

ومن جانبه أشاد روجر نوكود دانغ بحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الدول الأفريقية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.