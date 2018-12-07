«ربع قرن» تبحث رؤية «2021-2018»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

استعرضت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين جهود فريق العمل ومنجزاته في رؤية المؤسسة 2018-2021، وتأكيد أثر التكاملية على تحقيق تطلعات المؤسسة وذلك خلال الملتقى السنوي الأول للمؤسسات المنضوية تحت مظلتها.

وجاء الملتقى، الذي تم عقده في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بحضور مجلس أمناء المؤسسة، تحقيقاً لرؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، المتمثلة في تمكين الأفراد والمؤسسات من بلوغ أقصى درجات العطاء والتميز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع. وناقش المُلتقى مستقبل المؤسسة وسبل التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال واليافعين والشباب.