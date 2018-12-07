تحديث 3 مواصفات للخبز والتبغ لتعزيز حماية الصحة العامة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

اعتمدت الإمارات 3 مواصفات قياسية إلزامية محدثة خاصة بقطاع الأغذية، تشمل مواد الحبوب ومنتجاتها- الخبز والتبغ المعسل وتبغ المعسل برائحة الفاكهة، وذلك لرفع جودة هذه المنتجات بما يتوافق مع أرقى معايير الصحة والسلامة العالمية.

وأكد عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن التحديث المستمر للمواصفات القياسية الإماراتية ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 في محور الاقتصاد المعرفي عالي الإنتاجية، إضافة إلى استراتيجية الهيئة وأهدافها التي تضمن مطابقة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة للمواصفات القياسية المعتمدة عالمياً للمحافظة على السلامة والحماية الصحية.

وقال: إن التحديث الذي أجري على المواصفة القياسية الإلزامية (الحبوب ومنتجاتها- الخبز) جاء بناء على توصيات من منظمة الصحة العالمية بخصوص نسب ملح الطعام والدهون المشبعة في الأغذية، كذلك استندت إلى توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة الخاصة بالاشتراطات العامة للخبز.

وأضاف أنه بخصوص المواصفتين القياسيتين لتبغ المعسل وتبغ المعسل برائحة الفاكهة فقد كان الهدف من تحديثهما حماية صحة المستهلك، من خلال التأكد من عدم احتواء منتجات التبغ على مكونات ضارة تضر الصحة والسلامة أو لمواد أو مركبات يحظر تداولها دولياً حيث تم تعديل نسبة الجلسرين تحديداً وتخفيض النسب المسموح بها منه حسب المواصفات القياسية العالمية وحتى يتأهل المنتج للحصول على شهادات مطابقة.

وأوضح أن التحديث تطرق كذلك إلى تحديد اشتراطات ومتطلبات للتغليف والبطاقة التحذيرية على المنتج بصورة تخدم قطاع المستهلكين والمنتجين على السواء، وبما يتماشى مع أهداف الهيئة الرامية إلى رفع جودة المنتجات وتطوير الأنظمة بما يحقق الأجندة الوطنية ويدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة مركزاً اقتصاداً عالمياً.

ونوه مدير عام «مواصفات» بإجراءات التسجيل الإلزامي لهذه المنتجات ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي والحصول على شهادة مطابقة والالتزام بمتطلبات وشروط تسجيل هذه المنتجات، مشيراً إلى أن هذه المتطلبات والشروط تهدف إلى التقليل من التأثيرات الضارة لمنتجات التبغ المعسل بكل أنواعها على المستهلك والصحة العامة والبيئة.