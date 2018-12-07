واحة الكرامة تستضيف اجتماع اللجنة المشتركة للشؤون القانونية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

عقدت وزارة الدفاع اجتماعا استثنائيا للجنة المشتركة للشؤون القانونية أمس في واحة الكرامة لمناقشة وإطلاق استراتيجية العمل لعام 2019، وذلك برئاسة العميد ركن حقوقي سالم جمعة الكعبي مدير مديرية القضاء العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، وعضوية أعضاء من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وعقب أعمال الاجتماع قام أعضاء اللجنة بجولة في واحة الكرامة بدأت أمام نصب الشهيد المكون من 31 لوحا من الألواح الضخمة التي يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتلاحم بين أبناء المجتمع والقيادة وإلى القوة والشجاعة والصمود التي تميز بها شعب الإمارات، وتوقف أعضاء اللجنة عند اللوح المعدني الذي تم نقش قسم القوات المسلحة لدولة الإمارات عليه.

كما زار أعضاء اللجنة جناح الشرف الذي يتضمن ألواحاً نقشت عليها آيات من القرآن الكريم وكذلك أسماء شهداء أبناء الإمارات البواسل ومعلومات عنهم، حيث دعوا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يجعل مقامهم مع الصديقين والصالحين.

ويعد اجتماع اللجنة المشتركة للشؤون القانونية بواحة الكرامة رسالة رمزية يستحضر فيها الجميع بكل فخر واعتزاز ذكرى شهداء الإمارات الأبرار الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن تراب الوطن وصونا لسيادته وحماية لإنجازاته، ولإعطاء جميع اللجان وفرق العمل الحافز القوي لمضاعفة الإنجازات وتوجيهها لتحقيق الأفضل دوما في سبيل خدمة الوطن وشعب الإمارات.