قائد عام شرطة أبوظبي يدشن مركز التعيين الشامل

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

دشن اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، مركز التعيين الشامل لتسهيل إجراءات التوظيف التابع لإدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية مؤكداً أهميته في تحقيق أولويات شرطة أبوظبي في الاهتمام بالكوادر الوطنية وتحفيزها على الإبداع والتطور في بيئة عمل تشجعهم على الارتقاء بمسيرة التحسين والتطوير التي تشهدها شرطة أبوظبي في المجالات كافة.

ووجه اللواء الرميثي بضرورة العمل على سرعة إنجاز معاملات المتقدمين بما يمكنهم من الالتحاق بالبرامج والدورات التدريبية المتخصصة والهادفة التي أعدتها شرطة أبوظبي على مدار العام لمتابعة المستجدات في مجالات العمل والارتقاء بإمكاناتهم الوظيفية .

اشادة

وأشاد بجهود إنجاز هذا المركز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتطورة بما يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة .

وحضر تدشين المركز بمقر مجمع إدارات الشرطة بأبوظبي، اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع شؤون القيادة ومدير قطاع الموارد البشرية بالإنابة وعدد من الضباط.