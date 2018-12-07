تخريج دورة إسعاد المتعاملين بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب الشرطة برأس الخيمة تخريج دورة إسعاد المتعاملين والمنعقدة بمعهد التدريب خلال الفترة من 4 - 6 ديسمبر الجاري، بحضور العقيد محمد إبراهيم الزعابي نائب مدير المعهد والنقيب أحمد راشد الشحي مدير التدريب المتخصص والنقيب خالد محمد المهيري محاضر الدورة.

تضمنت الدورة معادلة إسعاد المتعاملين مع توقعات المتعاملين خلال رحلتهه للحصول على الخدمة ومراكز إسعاد المتعاملين ومراكز الاتصال ومنصات الخدمات الذكية. بالإضافة إلى ممكنات السعادة لتحقيق معادلة إسعاد المتعاملين واختتم البرنامج بإرشادات خاصة لموظفي إسعاد المتعاملين وموظفي الاستقبال وموظفي مراكز الاتصال مع تسليط الضوء على أدوات تصميم الخدمات.