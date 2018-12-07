حاكم عجمان يستقبل قيادات الجالية السودانية المهنئين باليوم الوطني

المصدر: عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكتبه في الديوان صباح أمس، وفداً من قادة الجالية السودانية في الإمارة، الذين رفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 47.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء: «إن العلاقات المتميزة بين البلدين تعكس مدى حرص الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد على تعزيز الروابط والعلاقات مع السودان الشقيق».

وأشاد سموه بالعلاقات المتميزة التي ظلت تربط دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة، مشيراً إلى أن تلك العلاقات بدأت قبل قيام الاتحاد وتم تكريسها وتوطيدها وازدادت متانة بعد زيارة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للسودان والتي تعتبر أول زيارة له خارج الدولة بعد قيام الاتحاد».

وأعرب سموه عن تقديره للجالية السودانية في عجمان، والتي تتفاعل مع قضايا الوطن، مشيداً بتماسكهم وجهودهم المقدرة في العملية التنموية، التي تشهدها عجمان ودورهم البارز في التواصل مع أشقائهم من أبناء الإمارة من خلال الأنشطة والبرامج والفعاليات الاجتماعية والثقافية العديدة، التي ينظمها النادي السوداني في مختلف المناسبات.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بالديوان، وعمر حسن أوشيك نائب القنصل العام لجمهورية السودان في دبي، والمهندس نزار إبراهيم رئيس الجالية، وعباس النيل رئيس الجالية السودانية في عجمان، وعوض رحمة رئيس النادي السوداني في عجمان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.