الأرشيف الوطني ينظم ملتقى أنظمة إدارة الوثائق والسجلات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

نظم «الأرشيف الوطني»، في مقره بأبوظبي، ملتقى بعنوان «أنظمة إدارة الوثائق والسجلات والأرشفة الإلكترونية المعاصرة»، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات، والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى بعض المشاركين من خارج الدولة.

واستهدف الملتقى إبراز أفضل التقنيات لحفظ ومعالجة وتصنيف واسترجاع المعلومات بما يتماشى مع جهود الأرشيف الوطني في تطبيق أفضل المعايير في حفظ الأرشيف والسجلات الحكومية وفقاً لبنود القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 الصادر بشأن الأرشيف الوطني ولائحته التنفيذية.

وأسهمت فعاليات الملتقى في زيادة إدراك المعنيين وموظفي الأرشفة في مجالات سياسة الحفظ والأرشفة الإلكترونية، والتصنيف الآلي، والذكاء الصناعي وتحليل المشاعر، واستقصاء معلومات الأعمال.

وناقش المتحدثون منصة الفريسكو للتحول الرقمي التي تمكّن المؤسسة من إدارة المحتوى والعمليات ذات الصلة وتطبيق سياسات الحوكمة ذات العلاقة، وسياسة الحفظ والتصنيف الآلي للسجلات التي تمكن الأرشيفي من تحديد خطة التصنيف والحفظ وإدارة دورة حياة الوثيقة، والتعرف إلى النص وتعلم الآلة وتقنية بلوك تشين، وهذه التقنية الجديدة تعدّ تقنية واعدة في التدقيق والتحقق من الموثوقية، ومن شأنها أن تنقل الرقمنة وعلم إدارة البيانات والحماية إلى تطور جديد، والذكاء الصناعي وتجربة المستخدم، وما يقدمانه من فرص حقيقية للاستفادة من كمّ المعلومات والمعرفة المتحققة من استخدام البيانات.