محمد بن راشد ومحمد بن زايد يرحبان بزيارة بابا الفاتيكان

المصدر: البيان الالكتروني

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لدولة الامارات في فبراير المقبل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في حسابه على تويتر "نرحب بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لدولة الامارات في فبراير القادم .. زيارة نأمل من خلالها تعميق الاحترام المتبادل .. وترسيخ الحوار بين الأديان .. والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والاخوة بين جميع البشر ".

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالزيارة عبر حسابه في تويتر وقال سموه "يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية. نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر".