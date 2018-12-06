«قنّاص أبوظبي» يرصد 44 ألف مخالفة تجاوز سرعات خلال أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

رصد الرادار القناص 44 ألف مخالفة لمركبات تجاوزت السرعة المحددة على الطرق المختلفة بإمارة أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار العميد سالم بن براك الظاهري مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، إلى وجود رقابة مكثفة من خلال الرادار القناص المزود بكاميرات رقمية عالية الدقة، على الطرق الخارجية، إضافة إلى الرادارات الثابتة والمتحركة، لزيادة الالتزام بقانون السير والمرور والسرعات المقررة لتحقيق أقصى درجات السلامة على الطرق.

وأكد أهمية التوعية من خلال الإعلان عن المخالفات الخطرة ونشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة الجمهور في مناقشة الأسباب والسلوكيات المؤدية للحوادث.