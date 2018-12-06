أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تكرّم منتسبيها المتميزين

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

شهد العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة أمس حفل التكريم السنوي والذي نظمته الأكاديمية لتكريم الضباط والموظفين وأعضاء الهيئة التعليمية المتميزين، الذين حققوا نتائج إيجابية وأسهموا في رفع اسم ومكانة الأكاديمية في عدد من المجالات والتخصصات العلمية والعملية.

وتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي عن قيم ومناقب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والحثّ على الاقتداء بسيرته ومآثره النبيلة وخصاله الحميدة التي سطّر من خلالها أروع وأنبل المُثل لشعب دولة الإمارات والشعوب الأخرى.

وألقى العقيد العثمني كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها المكرمين، مشيراً أن الأكاديمية تهدف من وراء تكريم موظفيها المتميزين إلى رفع كفاءة جميع العاملين فيها، وحثّهم على بذل المزيد من الجهد والارتقاء بأدائهم الوظيفي وتحقيق الجودة، والعمل بروح الفريق الواحد.