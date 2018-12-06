متابعة سير العمل في الطريق الدائري بمنطقة شمل برأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

تفقد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة يرافقه العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات وعدد من الضباط؛ الطريق الدائري في منطقة شمل بإمارة رأس الخيمة، وذلك للوقوف على صحة وسلامة بعض فتحات الدوران على هذا الطريق، والتأكد من تنفيذها وفقاً لأرقى المواصفات والمعايير العالمية، وبما يواكب تطلعات القيادة في سعيها للريادة بجميع المجالات، وبدعم رؤيتها 2021 وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

وأكد العميد الحميدي ضرورة التأكد من إغلاق بعض فتحات الدوران خاصة بعد وقوع عدد من الحوادث بسببها، والعمل على تنفيذ فتحات بما يتناسب مع طبيعة المنطقة والطريق وامتداده، بهدف توفير مقومات السلامة والأمان لسائقي المركبات ومستخدمي الطريق، والحرص على التقيّد بالتعليمات والتوجيهات مع أصحاب الاختصاص من دائرة الخدمات العامة، والعمل على رفع كفاءة تلك الفتحات وتطويرها لحين استكمال المشروع ومواءمة تصميمها، وفقاً للمعطيات ودون أن تقع أي عرقلة أو إرباك لحركة المرور، وتحيل دون وقوع الحوادث المرورية.

وقال مدير عام العمليات المركزية: إن الإدارة تحرص كل الحرص على تنفيذ وتطبيق استراتيجية وزارة الداخلية، وتحقيق أهدافها المتمثلة في جعل الطرق أكثر أمناً وأماناً، وتقديم الخدمات على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة لجمهور المتعاملين بما يحقق إسعادهم، والسعي لحماية أرواحهم والممتلكات عبر التعاون مع الشركاء حول وضع المقاييس العالمية.