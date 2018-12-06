أصحاب الهمم ينتجون حقائب للأولمبياد الخاص في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي رحلة تطوعية لموظفيها، إلى مقر مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمشاركة موظفين من دائرة الصحة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وشارك موظفو الدائرتين، أصحاب الهمم في إنتاج حقائب سيتم توزيعها على المشاركين في الأولمبياد الخاص ـ أبوظبي 2019 وتعرفوا على كيفية تصنيع وإنتاج الحقائب، كما اطلعوا على «استوديو التصميم لأصحاب الهمم» والذي يعد خط إنتاج دائم يبرز إبداعات ومواهب أصحاب الهمم المتنوعة.وشهد الرحلة التطوعية كلٌ من الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس دائرة الصحة، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والدكتور فهد مطر النيادي وكيل دائرة تنمية المجتمع، ومحمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة، وعبدالله عبدالعال الحميدان الأمين العام بالإنابة لمؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى عدد من القيادات والموظفين.

وأكد الدكتور مغير الخييلي، أن أبوظبي تحرص على رفع شأن العمل التطوعي وجعله ضمن منظومة متكاملة تخدم المجتمع بكافة شرائحه، فالعمل التطوعي هو ممارسة مترسخة في منظومة العمل الحكومي في أبوظبي.

وأضاف أن مشاركة موظفين من دائرة تنمية المجتمع ودائرة الصحة في هذا المحفل التطوعي، يأتي بهدف التشجيع على تبني التطوع كمنهج وأسلوب حياة.

من جانبه، عبر الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد عن فخره بأصحاب الهمم وبإنجازاتهم التي تقهر الإعاقة وبإبداعاتهم التي لا حدود لها، مشيراً إلى أنهم مصدر إلهام وعزيمة لنا جميعاً للمثابرة لتحقيق الأهداف.