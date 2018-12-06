ملتقى أبوظبي عاصمة التطوع 2020 يعزز ثقافة العطاء

المصدر: Ⅶ أبوظبي - منى خليفة

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وتزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، عقدت مؤسسة الإمارات -المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص- «ملتقى أبوظبي عاصمة التطوع 2020»، وذلك ضمن الزيارة التحضيرية لوفد الرابطة الدولية للجهود التطوعية بهدف وضع خطط أولية للتعاون مع المؤسسات والفرق التطوعية في تنظيم المؤتمر العالمي السادس والعشرين للتطوع، فضلا عن تحديد الإطار العام لمبادرات تبادل الخبرات التطوعية بين دولة الإمارات وغيرها من دول العالم، حيث يسعى الملتقى إلى تعزيز ثقافة التطوع والعطاء في جميع فئات المجتمع.

عقد الملتقى أمس في فندق الريتز كارلتون بأبوظبي، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وريم يوسف الشمري المدير التنفيذي لشؤون الإعلام الاستراتيجي في جهاز الشؤون التنفيذية وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي في مؤسسة الإمارات، وكيلي بيتس رئيسة الرابطة العالمية لجهود العمل التطوعي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات التطوعية المشاركة في تنظيم الحدث مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودبي العطاء ومؤسسة وطني الإمارات والمارشال الإماراتي، بالإضافة إلى ممثلين من شركاء مؤسسة الإمارات من القطاع الخاص.

تنمية العطاء

وكانت الرابطة الدولية للجهود التطوعية أعلنت في أكتوبر الماضي عن اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي السادس والعشرين للتطوع عام 2020 لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي والشرق الأوسط تستضيف أكبر تجمع عالمي لخبراء وممارسي العمل التطوعي من جميع أنحاء العالم.

وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات، «إن العمل التطوعي يمثل انعكاسا حقيقيا للرؤية التي وضعتها القيادة الرشيدة للدولة لتنمية ثقافة العطاء وخدمة الوطن لدى شبابنا وتحقيق هذه الرؤية يتم عن طريق العمل الدؤوب ورفع مستوى الوعي وتدشين برامج تمكن الشباب من التطوع وإحداث أثر اجتماعي واقتصادي في مجتمعهم ووطنهم».

وأضاف أن التطوع قيمة حضارية وفطرة إنسانية متأصلة في المجتمع الإماراتي، وتلعب المؤسسات التطوعية في دولة الإمارات دوراً محورياً لإطلاق برامج ومبادرات من شأنها أن تعزز العمل التطوعي وتمكن الشباب من المشاركة بفعالية في مسيرة التنمية، وأصبح التطوع جزءا من الهوية الوطنية للفرد الإماراتي.

وقال: «اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع نحن فخورون باستضافة العاصمة أبوظبي للمؤتمر العالمي للتطوع 2020.. ونتطلع إلى إشراك العالم في تجربة الإمارات الرائدة في المجال التطوعي والعمل من خلال المؤتمر على بحث سبل التعاون المشترك بين دولة الإمارات وغيرها من الدول وتبادل التجارب التطوعية».

دعم مستمر

من جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، في كلمتها الافتتاحية، إن دولة الإمارات أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال العمل التطوعي بفضل قيم الخير والعطاء التي زرعها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبفضل الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة للشباب ولقطاع العمل التطوعي في الدولة، مؤكدة السعي إلى تأكيد ريادة الإمارات في مجال العمل التطوعي من خلال هذا المؤتمر الذي ستصل أصداؤه إلى العالم كله.

وأضافت معاليها أن في دولة الإمارات العطاء مقرون بفطرة الإنسان.. قائلة: «إن ذلك نهج استقيناه من فكر قيادتنا الرشيدة التي أولت الإنسان كل عناية واهتمام وتعاملت مع الدول والشعوب بكل تقدير واحترام حتى أضحى الفعل الإنساني والعمل التطوعي سمة إماراتية راسخة ونهج أداء مستداماً تتشارك فيه المؤسسات والأفراد تحقيقاً للأفضل والأوفر والأكثر دائماً».

جهود

من جانبها قالت ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي في مؤسسة الإمارات المؤسسة المنظمة للمؤتمر العالمي للتطوع، إنه يسعدهم استضافة وفد الرابطة الدولية للجهود التطوعية في مؤسسة الإمارات هذه الرابطة التي كان لجهودها عظيم الأثر في تعزيز العمل التطوعي في جميع أنحاء العالم على مدار أربعة عقود.

وأضافت أنهم اليوم من خلال هذا الملتقى يسعون إلى إشراك جميع الجهات المعنية في المجال التطوعي في هذه الرحلة المهمة ولتعزيز وإبراز الدور الفعال للمؤسسات التطوعية في دولة الإمارات ومساهمتها في تقديم برامج تطوعية وقصص نجاح مبتكرة في العمل التطوعي وخدمة دولة الإمارات وتعزيز ثقافة التطوع والعطاء في جميع فئات المجتمع.

وقالت كيلي بيتس رئيسة الرابطة العالمية لجهود العمل التطوعي، إنه يسر الرابطة الدولية للجهود التطوعية اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي السادس والعشرين للتطوع عام 2020 نظرا للأدوار القيادية التي تلعبها دولة الإمارات في مجال العمل التطوعي في المنطقة.

وأعربت عن فخرهم بأن احتفالهم باليوبيل الذهبي للرابطة سيكون في دولة الإمارات أحد أهم قادة العمل التطوعي في العالم، كما يسرهم أن تكون مؤسسة الإمارات شريكهم في تنظيم واستضافة المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن مؤسسة الإمارات أظهرت طموحا وقيادة استثنائية سواء في المنطقة أو خارجها، والرابطة الدولية للجهود التطوعية متحمسة لعقد المزيد من الشراكات مع مؤسسة الإمارات من أجل إخراج المؤتمر العالمي للتطوع عام 2020 والذي سيوافق احتفالية الرابطة بيوبيلها الذهبي بالشكل الذي يليق بالحدث وبدولة الإمارات كدولة مستضيفة، وأن تستمر أصداء مؤتمر عام 2020 الإيجابية لخمسين سنة قادمة.