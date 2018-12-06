«خدمات رأس الخيمة»: تعديات على مجرى وادي نقب تضرّ مساكن «الفحلين» و«الحيل»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

وصفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مشاريع الأهالي في منطقة وادي نقب، والتأثير على مساكن الأهالي في منطقتي الفحلين والحيل، بغير المسؤولة، نتيجة لقيام عدد من أصحاب المزارع والأهالي بالتعدي على مجرى وادي نقب والاستحواذ على مساحات إضافية لمساكنهم وإنشاء العديد من السدود وإلقاء المخلفات في مجرى الوادي، وهذا كله أدى لتحويل مجرى الوادي إلى مناطق أخرى والإضرار بها.

وأرجع المهندس أحمد السيد بان المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أسباب وصول مياه مجرى وادي نقب إلى منطقتي الفحلين والحيل، إلى قيام عدد من الأهالي وأصحاب المزارع بالاستحواذ على مناطق خارجية داخل مجرى الوادي، بغرض البناء المخالف وإنشاء غرف وأسوار خارجية لمساكنهم، إضافة لإنشاء عدد من السدود غير المشروعة وإلقاء المخلفات بهدف تحويل مسار المياه إلى داخل مزارعهم وتجميعها في الآبار الجوفية للاستفادة منها في ري المزارع بتلك المنطقة.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تعتبر غير مسؤولة واستنفدت جهوداً كبيرة من فرق الطوارئ خلال اليومين الماضيين لتأمين مساكن الأهالي في منطقتي الفحلين والحيل، حيث كان بالإمكان الاستفادة من تلك الجهود في مواقع أخرى بالإمارة، لافتاً إلى أن المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية بدأت في تقييم المناطق والشوارع المتضررة، ومواقع انجراف التربة نتيجة لشدة جريان مياه الأمطار، بهدف إيجاد الحلول النهائية لتلافي تكرار المعوقات مستقبلاً وخاصة على الطرق الرئيسة والمناطق المؤدية إلى التجمعات السكنية.

وأوضح أحمد السيد أن الدائرة نفذت بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبلدية رأس الخيمة العديد من مشاريع تطهير الأودية الجبلية وتعديل مسارها لتأمين التجمعات السكنية بمختلف مناطق الإمارة، والتي تضمنت تحويل مسارات الأودية إلى المناطق المنخفضة في تلك المناطق وعدم تأثيرها على الطرق الرئيسة أو مساكن الأهالي.

عبارات جديدة

وأوضح أن الدائرة نفذت 3 مشاريع لإنشاء عبارات جديدة لتصريف مياه الأمطار على طريق وادي البيح لتسهيل حركة مرور المركبات للسياح والعائلات القادمة من مناطق الدولة للوصول إلى قمة جبل جيس، حيث يعد طريق وادي البيح المنفذ الرئيس إلى القمة الجبلية، حيث تم الانتهاء من عبارة بنسبة 100%، وجار حالياً استكمال المرحلة النهائية لعبارتين بعد الانتهاء من تعديل مسار شبكة الخدمات في المنطقة.

وأضاف: «يتضمن المشروع إنشاء عبارتين جديدين على طريق وادي البيح ليصل إجمالي المشروع إلى 5 عبارات جديدة تنفذها الدائرة، لافتاً إلى أن مشروع العبارتين الرابعة والخامسة تم وضع التصاميم النهائية لها وجار استكمال الإجراءات، التي تشمل إعادة تشكيل مجرى الوادي بالتعاون مع دائرة بلدية رأس الخيمة، لتنفيذ أعمال توسعة وأعماق تتساوى مع مجرى الوادي قبل وبعد العبارتين لعدم تأثير قوة جريان المياه عليهما مستقبلاً».