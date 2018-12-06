«التغير المناخي»: إنزال 500 كهف اصطناعي بين البدية وخورفكان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استكملت وزارة التغير المناخي والبيئة، مشروع الكهوف الاصطناعية في المنطقة الواقعة من جزيرة البدية إلى مدينة خورفكان، حيث تم إنجاز المشروع على مرحلتين الأولى منها في مايو 2017 والمرحلة الثانية في نوفمبر 2018 بمجموع عدد 500 كهف موزعة بعدة مواقع على امتداد الساحل من جزيرة البدية بالفجيرة إلى مدينة خورفكان في إمارة الشارقة.

ويأتي المشروع ضمن برنامج الوزارة في إنشاء الموائل الاصطناعية لتنمية الثروات المائية الحية، وذلك من خلال إنزال كهوف اصطناعية أسمنتية بالبيئة البحرية.

مواقع

وتم اختيار مواقع الإنزال في مناطق قريبة من سواحل الدولة بهدف تهيئة مواقع اصطناعية حاضنات للأحياء المائية والثروة السمكية تساهم في تنمية مخزون الثروة السمكية على المستوى البعيد وتدعم استمرار العمل في مهنة الصيد من خلال تخفيف التكاليف التشغيلية لرحلة الصيد المترتبة على الصيادين، وتساهم هذه المناطق بتخفيف ارتياد الصيادين المناطق البعيدة عن سواحل الدولة التي تعرضهم لتكاليف تشغيلية عالية وتضمن استدامة الإمداد الغذائي المحلي.

مبادرة

وقال صلاح الريسي مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن هذه المبادرة بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة والشراكة مع شركات القطاع الخاص تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في تعزيز أواصر التكامل مع الجهات المحلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محورا رئيسيا في عملية التنمية، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية بهدف دعم استدامة البيئة البحرية وبناء حاضنات لصغار الأسماك في البيئة البحرية الساحلية لإعادة بناء مخزون الثروة السمكية».

وأضاف الريسي: «إن الوزارة تبذل جهوداً مستمرة بهدف تعزيز حرفة الصيد وتطوير استدامة الثروة السمكية باعتبارها من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة، إذ تمثل هذه المبادرة خطوة إضافية في زيادة نجاح برنامج «الكهوف الاصطناعية» الذي أطلقته الوزارة في عام 2016».

وشمل برنامج «الكهوف الاصطناعية» الذي بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة بتنفيذه في عام 2016، إنشاء محمية بحرية اصطناعية بمنطقة رأس ضدنا بعدد 500 كهف أسمنتي، وإنشاء 5 مواقع للصيد من كهوف أسمنتية اصطناعية بالمنطقة الممتدة من جزيرة الطيور بدبا الفجيرة إلى رأس ضدنا، وإنشاء 5 مواقع للصيد من كهوف أسمنتية اصطناعية بإنزال 300 كهف أسمنتي بأم القيوين، وإنزال 300 كهف أسمنتي بإمارة عجمان في موقع مساحته 300 متر مربع، وإنزال 100 كهف في منطقة الحمرية بالشارقة و100 كهف في دبي، إضافة إلى 400 كهف في رأس الخيمة، كما تم إنزال عدد من الكهوف موزعة على مناطق مختلفة بمياه الصيد في أبوظبي، وجار العمل على استكمال البرنامج حسب ما هو مخطط له في عام 2019.