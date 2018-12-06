لجنة في «الوطني» تستعرض نتائج الزيارات الميدانية لمراكز تخدم أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استعرضت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أول من أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس لجنة الملاحظات التي تم رصدها ونتائج الحلقات النقاشية والزيارات الميدانية التي قامت بها لعدد من المراكز التي تقدم خدماتها لأصحاب الهمم ضمن خطة عمل اللجنة التي تبنتها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم».

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: عزة سليمان بن سليمان مقررة اللجنة وسعيد صالح الرميثي وعائشة راشد ليتيم وسالم علي الشحي وعلياء سليمان الجاسم ومحمد أحمد.

وقال حمد الرحومي رئيس اللجنة إنه استكمالاً لخطة اللجنة في مناقشة الموضوع استعرضت نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لمراكز عدة تقدم خدمات لأصحاب الهمم والحلقات النقاشية التي عقدتها في عدة إمارات والتقت خلالها بأصحاب الهمم وذويهم.

إلى ذلك، واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، كما ناقشت عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية.

مؤتمر

إلى ذلك، تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في المؤتمر البرلماني السنوي الذي تنظمه منظمة التجارة العالمية اليوم، ويستمر يومين في مقرها في جنيف بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلماني الأوروبي بعنوان «منظمة التجارة العالمية: الطريق إلى الإمام».