حاكم الفجيرة: تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معيار النجاح الحقيقي

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وجودتها يعد معيار النجاح الحقيقي في المراكز الحكومية والاتحادية، مشيراً إلى أن قيمة الإنجازات التي بلغتها دولة الإمارات تكمن في المحافظة عليها وجعلها محطة انطلاق نحو إنجازات أهم.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، أمس، لمركز المرور والترخيص في إمارة الفجيرة بمناسبة حصوله للمرة الثانية على التوالي على تصنيف الخمس نجوم وفق نتائج تصنيف مراكز الخدمة الحكومية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المركز، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وكبار القادة والضباط في القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وتجول سموه في أرجاء المركز وتعرف على آلية العمل فيه ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين، كما اطلع سموه على التطبيقات الذكية المستخدمة في المركز المتعلقة بتسهيل إجراء المعاملات.

ووجه بمواصلة تطوير أساليب العمل وتدريب الكوادر وتوفير الإمكانات اللازمة بما يواكب عملية التحديث والابتكار المستمرة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات.

كما زار صاحب السمو حاكم الفجيرة، مقر القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وتفقد سموه غرفة العمليات في مقر القيادة وسير العمل فيها، وتعرف على طبيعة المهام اليومية التي تقوم بها وعمل أحدث أجهزة الاتصال في الغرفة وآليات التواصل وتلقي البلاغات وأنظمة الإنذار المبكر، كما استمع إلى شرح موجز إلى آلية عمل غرفة العمليات في إدارة الأزمات.

واجتمع سموه بعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، حيث استمع سموه إلى إيجاز قدمه عدد من الضباط عن تطورات سير العمل في القيادة العامة لشرطة الفجيرة وخطط العمل المتعلقة بمئوية شرطة الفجيرة التي تصادف في العام 2069 والتي تستهدف تطوير العمل وصولا إلى تحقيق المراكز الأولى عالميا في العمل الشرطي، وذلك بما يتماشى مع الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي تحققها دولة الإمارات في كافة المستويات.

واطلع سموه على المؤشرات الوطنية المتعلقة بالعمل الشرطي في الدولة، وفي إمارة الفجيرة والخاصة بنسبة الشعور بالأمان ومعدل الجرائم المقلقة ووفيات الطرق وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ وسواها. وهنأ صاحب السمو الشيخ حمد الشرقي، القيادة العامة لشرطة الفجيرة على الإنجازات العظيمة التي حققتها في مختلف أجهزتها وإداراتها، وعلى الثقة العالمية والإقليمية والوطنية التي نالتها خلال خمسين عاما من تأسيسها وحصلت بموجبها على جوائز وتقديرات.

وأشاد سموه بالمستوى الرفيع الذي تتمتع به شرطة الفجيرة قيادة وضباطا وأفرادا، سواء في مجال التدريب والتأهيل والتطوير والابتكار، أو في العمل الميداني تحت مظلة وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.