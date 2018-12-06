مركز جنيف لحقوق الإنسان: قيادتنا داعمة لمكانة المرأة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

ثمّن معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمقر الاتحاد النسائي العام ومشاركة سموه في إطلاق المبادرة الوطنية لتكريم وتوثيق إنجازات المرأة الإماراتية، مشيراً إلى أنها تكرس رؤية قيادة الدولة الداعمة لمكانة المرأة، وتعزيز مساهمتها في التنمية بمختلف المجالات.

وأكد أن مبادرة «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بإصدار «موسوعة المرأة الإماراتية» التي توثق إنجازات ونجاحات المرأة في كل المجالات؛ تساهم في تعزيز ريادة المرأة الإماراتية وتميزها على المستويين المحلي والدولي، حيث تجسد نموذجاً متميزاً في بذل الجهود الفاعلة في مختلف المجالات التنموية والإنسانية، واستطاعت مواجهة تحديات المشاركة في المسيرة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات، والتي أرسى مقوماتها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.