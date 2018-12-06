الشيخة فاطمة: قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمرأة في وقتها ومكانها الصحيحين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن القرارات المتعلقة بالمرأة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية بمقر الاتحاد النسائي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرارات صائبة جاءت في وقتها ومكانها الصحيحين.

وقالت سموها في تصريح بهذه المناسبة: «إننا تلقينا بارتياح كبير هذه القرارات التي اعتمد فيها مجلس الوزراء حزمة من السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة».

ولفتت إلى أن جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية بمقر الاتحاد النسائي العام والقرارات التي اتخذها تعبير عن اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالمرأة وأنها سائرة على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على أن تشارك المرأة في مسيرة الدولة التنموية.

وأضافت: إننا ننظر إلى هذه القرارات والمبادرات الوطنية لصالح المرأة ببشائر طيبة، حيث جاءت ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في استكمال دور المرأة الإماراتية الرئيسي والفعال، وترسيخه في تنمية الدولة وتطويرها.

وأشارت سمو «أم الإمارات» إلى تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي قال فيها: «إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، هي النموذج الملهم والقدوة لكل نساء الدولة، وهي سائرة على درب زايد، وحريصة دائماً على تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعالة في بناء الوطن، حيث تحصد من غرس زايد، الذي جعل من المرأة شريكاً مؤثراً وعنصراً حاسماً من عناصر التنمية»، وقالت إنها تصريحات تثلج الصدر وتحفز المرأة الإماراتية على الجد والاجتهاد والمثابرة الدائمة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في قدرتها على العطاء بلا حدود.

وأضافت أننا نبارك لسموه هذه التصريحات ونشكره عليها ففيها تقدير كبير لدور المرأة الإماراتية وجهودها الكبيرة في بناء الأسرة والمجتمع والوطن بعد أن أثبتت جدارتها وقدرتها على الوصول إلى كل المناصب في الدولة وفي قطاعات العمل الأخرى وهذا حافز كبير للمرأة على مواصلة الجد والاجتهاد وتحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة لتترجم تطلعات قيادتها الرشيدة وتكون عند حسن ظنها بها.

وقالت سموها إن المرأة الإماراتية أصبحت بفضل من الله وجهود القيادة الرشيدة تتولى منصب رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وثمانية مقاعد فيه كما تتبوأ نسبة 29 بالمئة من التمثيل الوزاري ونسبة 17 بالمئة من التمثيل في الإدارة الحكومية و20 بالمئة من نسبة العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية وتشكل نسبة 70 بالمئة من طلبة الجامعات، كما أن المرأة الإماراتية في تقدم مستمر في جميع المجالات وتشغل كل المهن من طبيبة ومهندسة ومعلمة وجندية في القوات المسلحة، كما تعمل بجد ونشاط في القطاع الاقتصادي، حيث تقوم أكثر من 23 ألف سيدة بإدارة أعمال يبلغ رأسمالها أكثر من 50 مليار درهم.

وأوضحت سمو الشيخة فاطمة أن تأكيد مجلس الوزراء على الاستمرار في تقديم مقترحات لتطوير السياسات والمبادرات الخاصة بالأسرة، وضمان التنسيق بين متطلباتها والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة دليل على وعي كامل بدور الأسرة في بناء المجتمع وغرس المبادئ والقيم في نفوس الأطفال لتهيئتهم للمستقبل وقيادة مسيرة التنمية في بلادهم.

مؤازرة

أشارت سمو «أم الإمارات» إلى تأكيد مجلس الوزراء على زيادة إشراك العنصر النسائي في كل المجالات ورفع نسبة مشاركتها في التمثيل الدبلوماسي، وفي بعثات الدولة إلى المنظمات الدولية.

وقالت إن هذه التوجهات تعطي المرأة حقها الكامل في العمل بكل الميادين وكذلك تدل على رؤية وأفق واسع لمتطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية في البلاد. واختتمت سموها: «هنيئاً للمرأة الإماراتية على هذه القيادة الرشيدة التي تسهر على رعاية مصالحها وتقف إلى جانبها في الدعم والمؤازرة لتنال حقها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل».