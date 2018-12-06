«تنفيذي رأس الخيمة» يوافق على مشروع لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

وافق المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة على مشروع لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء في الإمارة «بارجيل» بغرض دعم رؤية الدولة في إنشاء مبان ومجمعات ومدن أكثر استدامة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتهدف اللائحة على وجه الخصوص إلى توجيه قطاع البناء والتشييد للحفاظ على موارد الطاقة والموارد المائية وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز استخدام مواد البناء المستدامة وتقليل المخلفات والنفايات، وتعزيز الراحة والرفاهية للسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعتيادي الذي ترأسه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.

وصادق المجلس في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية واستكمال التشريعات واستشراف المستقبل وبلورة الرؤية الاستراتيجية.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي أن المجلس اطلع على تقرير اللجنة الاقتصادية حول رصد مؤشرات وعوامل تعزيز الثقة في بيئة الأعمال والتطورات الاقتصادية في الإمارة وكذلك دراسة توجهات الحكومة الاتحادية نحو رفع نسبة ملكية الأجانب في الأنشطة الاقتصادية، حيث وجه المجلس اللجنة بالعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وكذلك رفع توصيات حول آلية وإجراءات التملك الأجنبي في القطاعات الاقتصادية بما يحقق التوازن المطلوب بين فتح نسبة التملك والإضافة النوعية للمستثمرين الأجانب للاقتصاد المحلي.

واستعرض المجلس كذلك تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي حول سير العمل في تنفيذ خطط مشاريع الدخول الذكي والتوقيع الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وأكد ضرورة تسريع إنجاز هذه المشاريع لتطوير العمل الحكومي وتسهيل عملية تقديم الخدمات للمتعاملين.

وناقش المجلس إطار الرؤية التنموية للإمارة 2030 وتوجهاتها الاستراتيجية، حيث استعرض مكونات الإطار ومجالات التركيز الرئيسية وممكنات التنفيذ وخارطة توزيع الأدوار والمسؤوليات وآليات المواءمة واستراتيجيات الاتصال والتواصل، ويتضمن الإطار ثلاثة مجالات رئيسية ترتبط بالبعد الاقتصادي والاجتماعي والاستدامة البيئية، ووجه المجلس باستكمال متطلبات الإخراج النهائي للرؤية في ضوء الخطة الموضوعة.

كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي حول إنجازات مراكز سعادة المتعاملين في تطبيق معايير التميز الخدمي.ووجه بضرورة توسيع مشاركة جميع مراكز سعادة المتعاملين في الدورة القادمة وتطوير العمل وتوفير المتطلبات التقنية والبشرية وتكثيف برامج تدريب العاملين في المراكز.