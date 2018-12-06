حمدان بن زايد: مكانة خاصة لأصحاب الهمم ضمن أولويات الدولة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن لأصحاب الهمم مكانة خاصة ضمن أولويات الدولة واهتماماتها، موضحا أن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهذه الفئة المتميزة من المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال وفد من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومجموعة الفهيم، بقصر النخيل، وقدموا لسموه هدية عبارة عن سيارة «جولف كار» تعمل بالطاقة الشمسية.

واطلع سموه خلال الاستقبال على السيارة متعددة الاستخدامات التي قام بتجميعها وتصنيعها ستة من أصحاب الهمم من منتسبي ورش التأهيل المهني بمركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني التابع للمؤسسة بالتعاون مع مجموعة الفهيم.

وتمكن أصحاب الهمم من فئة الإعاقة الذهنية من تحويل السيارة الكهربائية التي تستخدم في ملاعب الجولف عبر تجميعها بسواعدهم وإعادة تدويرها وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية.

وتم تطبيق هذه الفكرة في المرحلة الأولى بإعادة تأهيل ثلاث سيارات كهربائية أخرى للعمل بالطاقة الشمسية وسيتم توزيعها خلال الفترة المقبلة ويعتبر هذا المشروع مشروعا مشتركا بين مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومجموعة الفهيم.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على هذا العمل، وأشاد سموه بدور مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الخدمات الإنسانية والتعليمية والتأهيلية مؤكدا سموه أهمية تمكين ودمج الأفراد من أصحاب الهمم في المجتمع ومساندتهم وتقديم أنواع الدعم كافة لهم والحرص على تقديم التدريب اللازم لتطوير مهاراتهم بهدف مساعدتهم في الحصول على وظيفة أو مهنة مناسبة لميولهم وقدراتهم مستقبلا ليصبحوا أفرادا فاعلين ومؤثرين في المجتمع.

حضر الاستقبال سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة واحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة وعبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع أصحاب الهمم ونافع الحمادي مدير الخدمات المساندة بالإنابة والمهندس محمد سيف العريفي مدير مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني ومحمد عبد الله عبد الجليل الفهيم رئيس تطوير الاعمال في مجموعة الفهيم.