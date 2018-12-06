كوريا الجنوبية تمنح محمد البواردي وسام استحقاق التعاون للأمن الوطني

المصدر: سيئول - وام

منحت حكومة كوريا الجنوبية معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وسام استحقاق التعاون للأمن الوطني الذي يُمنح لمن حققوا إنجازات واضحة في مجال حفظ الأمن الوطني، وهو من أوسمة الدرجة الأولى ومن بين الأوسمة الخمسة الوطنية في جمهورية كوريا. وقد تسلّم معاليه - الذي يزور سيئول حالياً - الوسام خلال استقبال معالي جيونغ كيونغ، وزير الدفاع الوطني الكوري، له أمس.

وأعرب معاليه عن شكره للحكومة الكورية، وأشاد بعمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، وتشهد تطوراً استراتيجياً كبيراً بفضل دعم وتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين.

وقال معاليه: «إن التعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية يعكس نموذجاً استثنائياً للعلاقات الاستراتيجية القائمة على الثقة والتعاون المشترك، وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، من أجل التنمية وتحقيق مصالح الشعبين الصديقين».