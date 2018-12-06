«تنمية المجتمع»: قرارات وزارية بإشهار 3 جمعيات نفع عام

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

أصدرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، 5 قرارات وزارية بشأن إشهار 3 جمعيات ذات نفع عام وتجديد عمل مجلس إدارة مؤقت، وحل وتصفية مؤسسة أهلية في دبي، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتفصيلاً، أصدرت معالي الوزيرة حصة بوحميد قراراً بشأن إشهار وتسجيل جمعية ذات نفع عام تحت مسمى «جمعية الإمارات للمسؤولية الاجتماعية» يكون مقرها الرئيسي إمارة دبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن مهامها نشر وترشيح مفهوم وثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص.

كما أصدرت قراراً بشأن إشهار وتسجيل جمعية ذات نفع عام باسم «جمعية الإمارات للتغذية» يكون مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات، ومن أهدافها الدفع بعلوم وتطبيقات النظم الغذائية والمواضيع المرتبطة بها، والمساهمة في تحسين معايير الممارسة في مجال التغذية.

وأصدرت قراراً في شأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت للنادي الاجتماعي السوداني لمدة 6 أشهر اعتباراً من 10يوليو 2018.

وأصدرت قراراً بشأن إشهار وتسجيل مؤسسة أهلية ذات نفع عام باسم «مؤسسة حميد الخيرية لاعتلال الشبكية»، ويكون مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن مهامها حصر حالات اعتلال الشبكية وإنشاء قاعدة بيانات لتقديم الرعاية الشاملة لهم وللحد من تدهور حالتهم. وأصدرت قراراً بشأن حل وتصفية مؤسسة «جميرا الأهلية»، وتعيين خبير ومصفي حسابي وقانوني للمؤسسة، وتفويضه بكافة صلاحيات مجلس الأمناء والمديرين العاملين بالمؤسسة واعتباره الممثل الوحيد للمؤسسة أمام كافة الهيئات والجهات الرسمية.