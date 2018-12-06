«أستر دي أم» تركّز على جهود ومساهمات أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت مجموعة أستر دي أم الطبية، احتفالاً للعاملين في المجموعة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والهند تحت عنوان: «هدف واحد»، وذلك من أجل تسليط الضوء على جهود ومساهمات أصحاب الهمم في جميع الأقسام. وتم بث الحدث مباشرة عبر وحدات المجموعة كافة حتى يتسنى لجميع الموظفين البالغ عددهم 17700 المشاركة.

وقال الدكتور آزاد موبين، الرئيس المؤسس والعضو المنتدب للمجموعة: «يشكل الاندماج جزءاً أساسياً من مبادئنا، وركيزتين أساسيتين لقوة مجموعتنا».

وقالت رنا فانك، من أصحاب الهمم في مركز الاتصال التابع لصيدليات آستر في الإمارات، والتي أثبتت أن العمل الجاد والالتزام أسباب تجعل من أصحاب الهمم أعضاء لامعين: «يجب أن لا تشكل الإعاقة التي يعانيها أي شخص عائقاً في طريق نجاحه»