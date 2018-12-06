الرئيس التونسي يتسلّم أوراق اعتماد سفير الدولة

المصدر: تونس - وام

تسلّم الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية أوراق اعتماد راشد محمد المنصوري سفيراً للدولة لدى الجمهورية التونسية.

ورحب الرئيس التونسي بالسفير، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي جمعت دوماً بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية، مؤكداً حرصه على تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، مشيداً بمناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من جانبه نقل السفير المنصوري إلى الرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة للدولة كلفته ببذل كل الجهود الممكنة للارتقاء بالعلاقات.