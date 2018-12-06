اللجنة الأمنية الإماراتية السعودية تبحث التعاون الشرطي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

ترأّس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، لاجتماع اللجنة الأمنية الإماراتية - السعودية المشتركة، فيما ترأّسه من الجانب السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي.

وتم في الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الداخلية السعودية، مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وسبل تعزيز التعاون المتميز القائم في المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين، على نحو يرتقي إلى تطلعات وآمال قادة البلدين، ويحقق الرفاهية لشعبيهما، في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار.حضر الاجتماع، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

حضور

كما حضره اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس المجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وأعضاء اللجنة الأمنية المشتركة من الإمارات.

وحضره من الجانب السعودي، نائب وزير الداخلية، الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد رئيس أمن الدولة، عبد الله بن عبد الكريم العيسى، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، المشرف على الأمن العام، الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، محمد المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، من أعضاء اللجنة الأمنية الإماراتية - السعودية المشتركة.

وصول

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قد وصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس، وكان في استقباله وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين السعوديين، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة.

والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، وذلك في ديوان وزارة الداخلية بالرياض.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع على الساحة الخليجية.