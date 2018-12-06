قائد شرطة الشارقة يوقع أكبر رسالة حب ووفاء لزايد

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

وقّع القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية العلوم الشرطية، وعدد من كبار الضباط بشرطة الشارقة بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة؛ على أكبر رسالة حب ووفاء للقائد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في إطار فعاليات «عام زايد 2018»، وهي عبارة عن سيارة كبيرة متنقلة تحمل أكبر رسالة ورقية تجوب جميع أنحاء إمارات الدولة والقيادات الشرطية، بهدف إبراز محبة وتقدير أبناء الإمارات لشخصيته الفذة.

أسس متينة

وأكد اللواء الشامسي، أن ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ستبقى حية لدى أبناء زايد، وسيتذكرون دائماً الرجل الذي كرّس حياته من أجل بناء الدولة على أسس متينة وقوية أسهمت فيما وصل إليه الاتحاد إلى مصاف الدول المتقدمة، وأصبحت محط أنظار العالم في التنمية والازدهار والتطوّر والتقدم، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد أسس الدولة على نهج إنساني وحضاري عنوانه العطاء والريادة والتسامح وحب الوطن والوحدة والاتحاد.

واستمع اللواء الشامسي إلى شرح عن المبادرة، التي تعكس حب وتقدير أبناء الإمارات لشخصية زايد الخير، وتخليداً لإرثه وترسيخاً لقيمه لتكون بصمة لإلهام الأجيال القادمة لرفع سقف طموحاتهم، وتوسع آفاقهم المعرفية؛ من أجل مواصلة المسيرة التي بدأها القائد، طيب الله ثراه.