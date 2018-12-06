22 % الإنجاز في طريق خورفكان الغربي والانتهاء منتصف 2019

المصدر: Ⅶ دبي ــ أحمد يحيى

أوضح المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، لـ«البيان»، أن أعمال إنشاء مشروع طريق خورفكان الغربي تسير بشكل جيد، حيث بلغت نسبة الإنجاز 22%، لافتاً إلى أن الطريق سيتم الانتهاء منه في الكامل النصف الثاني من العام المقبل.

وأضاف أن المشروع تتضمن أعماله تطوير ورفع واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما «المرحلة الأولى»، ويعتبر من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشبكة الطرق الاتحادية بالساحل الشرقي للدولة، وسيعزز عملية الربط بين المدن في الساحل الشرقي وصولاً إلى الطرق الشريانية الواصلة لبقية الإمارات. مشيراً إلى أن طول المشروع يصل إلى 5.5 كيلومترات، ويمر عبر الجبال الوعرة، ويتكون من طريق مزدوج في كل اتجاه قابل للتوسعة إلى حارة ثالثة مستقبلاً، ويشمل نفقاً بطول 360 متراً.

وبين الحمادي أن المشروع بلغت كلفته التقديرية 169.2 مليون درهم، وسيسهم في تعزيز إمكانية تنقل المركبات الخفيفة والشاحنات بشكل أكثر انسيابية، حيث سيقلل من أزمنة الرحلات المستغرقة حالياً، ويقلص الطريق عند افتتاحه زمن الرحلة لأكثر من 40%، في الوقت الذي سيستوعب فيه نحو 40 ألف مركبة يومياً في كل اتجاه.

ولفت إلى أن أهمية المشروع تتمثل في تدعيم شبكة الطرق الاتحادية، حيث سيربط طريق دبا - خورفكان - كلباء E99، بطريق الشيخ خليفة بالفجيرة E84، بالمنطقة الوسطى، عبر الربط مع طريق الشارقة - مليحة E102.

ويبدأ المشروع من شارع الشيخ خليفة، وحتى تقاطع طريق يبسة بالفجيرة، ومن ثم إلى مدينة خورفكان ليمتد عبر المنطقة الجبلية الوعرة، رابطاً منطقة المديفي بمنطقة الحراي، ومنها إلى منطقة البدية حتى مدينة دبا بالفجيرة.

تفصيل

وذكر مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أن المشروع يشتمل على أعمال حفر وردم لإنشاء الطريق على جدر استنادية يتراوح ارتفاعاتها بين 7 أمتار و 35 متراً، إضافة إلى إنشاء عدد من القنوات المائية والعبارات الخاصة بتصريف مياه الأمطار إلى مصبات المياه القائمة في المنطقة، وسيشمل كذلك أعمال حماية القطوعات الصخرية مع إنشاء وصلتين للطريق عند منطقتي المديفي والحراي، مع استكمال الطريق القائم من دوار النادي بالمديفي وربطه بالمشروع، فضلاً عن إقامة تقاطع حلقي من 3 دوائر انتقالية عند تقاطعه مع طريق وادي شيه الذي يجري تنفيذه حالياً، وذلك تسهيلاً لحركة المرور للقادمين للمدينة وجعلها أكثر انسيابية من كل الجهات.