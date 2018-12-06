الغرير يطلق المرحلة الأولى من صندوق تعليم اللاجئين في الأردن

المصدر: عمان - وام

أطلق عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، المرحلة الأولى من برامج الصندوق لتعليم اللاجئين البالغة قيمتها 100 مليون درهم لتعليم الطلبة الذين تعاني بلدانهم الحروب والكوارث، القاطنين في كل من الإمارات والأردن ولبنان.

وقال الغرير، في مؤتمر صحفي عقده في عمّان، إن العالم العربي يمرّ بتحديات كبيرة، ومنها تحديات التعليم، حيث إن الظروف التي مرّت بها بعض دول الوطن العربي خلقت مشكلة لاجئين أصبحوا معرضين لخطر التسرب الدراسي وبقائهم دون تعليم أساسي، مشيراً إلى أن الصندوق خصّص في مرحلته الأولى دعماً مباشراً لمؤسسات تعليمية ومنظمات لتمكين أكثر من 6500 طالب، منهم 6 آلاف طالب في الأردن، من التحصيل العلمي والمهني، وتنمية مهاراتهم في المرحلتين الثانوية والجامعية.