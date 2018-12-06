الإمارات تشارك في «وزاري التعاون الإسلامي» بشأن تمكين المرأة

المصدر: Ⅶ واغادوغو - وام

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو تحت عنوان «تمكين المرأة في الدول الأعضاء: التحديات والآفاق».

وترأست معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وفد الدولة المشارك في المؤتمر والذي ضم محمد عيسى بوعصيبة من إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. ونقلت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي - خلال كلمة الدولة في المؤتمر - تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» للمشاركين في المؤتمر.

وأشارت إلى إيمان سموها بأهمية تمكين المرأة من خلال رؤى جديدة واستراتيجيات ذات منهجية واضحة وهادفة، تعتمد على مجموعة من المبادئ والقيم التي تستطيع من خلالها تعزيز قدرات المرأة لمواجهة التحديات والعوائق التي قد تحول دون مواصلة دورها الفاعل وبما يمكنها من إيجاد بدائل من الحلول والآليات تتضمن استمرارية مسيرة المرأة وتحقيق المزيد من المكتسبات النهضوية.

ونقلت رسالة سموها للاجتماع والتي تحث على التعاون البناء وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء والذي يعد أمراً غاية في الأهمية، مضيفة أن هذا يلزمنا جميعاً أن نواصل ثقتنا بقدرات أوطاننا وأن بناء الأوطان يحتاج إلى القدرات والإمكانات البشرية المتطورة التي تعتمد على مبادئ الالتزام وتحمل المسؤولية.