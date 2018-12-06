سفير الدولة يبحث التعاون الاقتصادي مع رئيس وزراء موزمبيق

المصدر: مابوتو - وام

بحث خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل القحطاني سفير الدولة لدى جمهورية موزمبيق مع كارلوش أغشتينيو دو روزاريو، رئيس وزراء جمهورية موزمبيق العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء الموزمبيقي خلال لقائه بالسفير مشاركة موزمبيق بوفد برئاسته في فعالية استعراض منتصف المدة للتحالف العالمي للقاحات والتحصين - Gavi والتي تستضيفها مدينة أبوظبي يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

ورحب سفير الدولة بمشاركة موزمبيق في فعالية Gavi، مشيراً إلى دور الإمارات، حيث إنها أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مانحة للتحالف العالمي للقاحات والتحصين مهنئاً حكومة موزمبيق على قرارها المشاركة في إكسبو دبي 2020 وحث الشركات الموزمبيقية المشاركة في المعرض لاستغلال الفرصة لعرض قدراتها الاستثمارية والتجارية.