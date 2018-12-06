17 شركة إماراتية تستعرض منتجاتها في «إيدكس 2018» في مصر

المصدر: Ⅶ القاهرة - وام

اختتمت 17 شركة إماراتية مشاركتها في المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2018»، الذي أسدل الستار أمس في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما تفقّد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واللواء الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، الذي استضافته القاهرة.

وتم خلال اللقاء الترحيب باللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والإشادة بالمشاركة المتميزة من جانب الإمارات، كما تمت الإشادة بتنظيم المعرض والدور والجهد المبذول من وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، للخروج بشكل مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها، وتم تأكيد العلاقات الثنائية القوية بين البلدين الشقيقين.

وتفقّد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، بصحبة الوزير المصري، معروضات جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض والإمكانيات التصنيعية للعربات المدرعة «St100» و«St 500»، وتعرّف إلى أحدث الإمكانيات التصنيعية التي توصلت إليها شركات وزارة الإنتاج الحربي.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان بما شاهده من إمكانيات تعكس قدرة مصر ومكانتها بين شعوب العالم.

منتجات

واختتمت 17 شركة إماراتية مشاركتها في المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2018»، حيث استعرضت كبرى الشركات الوطنية الدفاعية والأمنية المختصة أحدث منتجاتها من الأنظمة والمعدات والمنتجات العسكرية والأمنية المستخدمة في المجالات البرية والبحرية والجوية وذلك تحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات.

وقال سلطان عبد الله السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة إن جناح الإمارات المشارك في المعرض والذي أداره مجلس الإمارات للشركات الدفاعية شكل منصة للترويج للصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية، حيث ضم منتجات صناعات دفاعية متنوعة لنحو 17 شركة وطنية تشمل مختلف نماذج الأسلحة والذخائر وأنظمة الطيران والسيطرة والاتصالات وغيرها من التقنيات الوطنية ذات الجودة العالية.