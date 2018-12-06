منصة إلكترونية تربط مكتبة زايد مع 6 مكتبات عالمية

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

افتتحت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي التعليمي الخيرية في رأس الخيمة، أمس، مكتبة الشيخ زايد بمبنى أكاديمية الموهوبين، بالتعاون مع شركة رأس الخيمة للتأمين، وأطلقت منصة إلكترونية تربط المكتبة بـ6 مكتبات عالمية، إضافة إلى إطلاق ملتقى زايد الأول، بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع رأس الخيمة.

وأكدت سمية حارب السويدي، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، أن الافتتاح يأتي ضمن مبادرات المؤسسة في «عام زايد» كمشروع ثقافي رائد تتبناه المؤسسة لإحياء الذكرى العطرة للوالد المؤسس، والاحتفاء بإنجازاته والقيم التي غرسها في أبناء الدولة، إضافة إلى دعم المواهب والمبدعين في المجال الثقافي والتعلم.

وأشارت السويدي إلى أن افتتاح المكتبة تضمّن إطلاق منصة إلكترونية رقمية لربط مكتبة الشيخ زايد في رأس الخيمة مع 6 مكتبات عالمية، هي: مكتبة الإسكندرية، ومكتبة دبي الرقمية، ومكتبة ضاد الرقمية الصوتية، ومكتبة هنداوي الرقمية، وأرشيف المجلات الأدبية والثقافية العربية، والمكتبة العربية الرقمية، مؤكدةً أن المنصة متجددة، إذ يجري العمل على توقيع اتفاقية مع مكتبة المنهل، لتحويل المنصة إلى أضخم منصة إلكترونية مجانية، لتوفير الكتب الرقمية في جميع المجالات والتخصصات التي يحتاج إليها مختلف فئات المجتمع.

وأضافت سمية حارب السويدي: «تضمنت فعالية الافتتاح إطلاق ملتقى زايد الأول بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع رأس الخيمة، كما سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن توقيع اتفاقية رعاية الاتحاد، والإسهام في تزويد الأكاديمية بالأدباء والشعراء والكتاب وأصحاب الإصدارات،واستضاف الملتقى، الحلقة النقاشية لكتاب «اتبع شغفك» للكاتبة مهرة سالم، على أن يتم تنظيم حلقة نقاشية شهرياً لاستضافة شخصية ثقافية مؤثرة في شتى مجالات الثقافة والأدب لدعم الأنشطة والمبادرات الابتكارية والإبداعية والمواهب والمبتكرين في الأكاديمية».وأشارت إلى أن المكتبة تهدف إلى تأسيس بيئة داعمة للابتكار، وتحويل أفكار ومواهب المبدعين إلى واقع منير من خلال توفير الدعم لتلك الفئة من الموهوبين في مجال الكتابة.