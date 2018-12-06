وزارة تنمية المجتمع تُسوّق منتجات الأسر في «لاست إكزت - الخوانيج»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنظم وزارة تنمية المجتمع معرضاً للأسر المنتجة في «لاست إكزت - الخوانيج»، وذلك برعاية ودعم مجموعة «مراس»، وبما يتوافق مع خطط وبرامج الوزارة لدعم الأسر المنتجة، ويواكب طموحات الأسر المنتجة ويحفز إبداعاتها ضمن مشروع «الصنعة» الذي يحتضن كل ما تجود به الإرادة الإنتاجية للأسر الإماراتية المنضوية تحت مظلة المشروع.

ويُقام معرض لاست إكزت الخوانيج في الفترة المسائية من بعد العصر ويستمر من 5 إلى 8 ديسمبر الجاري، بمشاركة 20 أسرة منتجة تعرض مختلف المنتجات مثل العطور والدخون والعبايات والجلابيات والأواني المزخرفة والإكسسوارات.

وأكدت عفراء بوحميد مدير إدارة الأسر المنتجة بوزارة تنمية المجتمع، حرص الوزارة على توسيع دائرة التسويق لمنتجات الأسر المنتجة، بما يدعم عطاء الأسر المنتجة وتمكينها ودفعها نحو المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة.

وأشارت إلى استمرار عقد الشراكات والتعاون مع جهات مختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع «الصنعة» ومعارض الأسر المنتجة، من منطلق أن دعم طموحات التنمية المستدامة هو مهمة تشاركية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيدة في هذا السياق بالدعم المقدم من مجموعة «مراس» للأسر المنتجة، ما يمكنها من إيصال منتجاتها إلى شرائح أوسع من الجمهور.

يذكر أن وزارة تنمية المجتمع، ستنظم خلال الفترة من 12 حتى 15 ديسمبر 2018، معرضاً للأسر المنتجة في «لامير» بدبي، والذي سيكون خلال الفترة المسائية من بعد العصر، وتشارك فيه أيضاً 20 أسرة منتجة تعرض أصنافاً مختلفة من المنتجات التقليدية برؤية عصرية.