شما بنت محمد: تعزيز الهوية المهمة الوطنية الأولى

المصدر: Ⅶ العين ــ جميلة إسماعيل

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ضرورة عمل توعية شاملة لجميع المدارس بأهمية الهوية الوطنية وتعزيزها لدى الطلاب، لاسيما أن تعزيز الهوية الوطنية لا يعد ترفاً ولا مهمة غير المشغولين بقضايا وطنية مستعجلة، وإنما المهمة الوطنية الأولى.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثالثة من برنامج «المقهى التربوي» الذي أقيم برعايتها.

كما طرحت موزة القبيسي مبادرة «شبكة المدارس الإيجابية»، التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالتعاون مع وزارة السعادة ووزارة التربية والتعليم، وهي شبكة وطنية متاحة لعضوية المدارس الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى ترسيخ التعليم الإيجابي.