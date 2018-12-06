تكريم رئيس شعبة التصوير الفوتوغرافي السابق في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور المقدم صالح المرزوقي، مدير مكتب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسعيد أمين، مدير إدارة الإعلام الأمني بالنيابة، وعدد من الضباط وموظفي إدارة الإعلام الأمني، الوكيل أول متقاعد مشتاق أحمد محمد أمير، رئيس شعبة التصوير الفوتوغرافي السابق في إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تقديراً لعطائه المثمر وتميزه وخدمته المخلصة والطويلة في شرطة دبي، التي امتدت لنحو 41 سنة.

وأثنى اللواء خليل المنصوري على جهود الوكيل أول مشتاق أحمد وكفاءته في أداء المهام الموكلة إليه أثناء عمله في إدارة الإعلام الأمني، حيث كان مثالاً يحتذى به في الأخلاق والتفاني في العمل، مؤكداً أنه كان أحد موظفي إدارة الإعلام الأمني المثاليين، متمنياً من الجميع أن يحذو حذوه والسير على خطاه. وقدم اللواء خليل المنصوري للوكيل مشتاق أحمد هدية تقديرية إضافة إلى شهادة شكر عرفاناً بما قدمه لشرطة دبي فترة عمله، متمنياً له حياة سعيدة.

من جانبه عبر الوكيل مشتاق أحمد عن شكره وامتنانه للقيادة العام لشرطة دبي على هذه المبادرة الطيبة، مشيراً إلى أنه فخور جداً بالعمل في شرطة دبي لهذه الفترة الطويلة، شاكراً زملاءه في العمل على حسن المعاملة، وتقديم العون له خلال فترة عمله.